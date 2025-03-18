Özgür Özel’den İmamoğlu’nun Diploması Hakkında Açıklama

ÖZEL’İN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine dair önemli ifadelerde bulundu. Özel, “İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir. İdari yargıdan döneceğine inanıyoruz.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

DAVA SÜRECİ HAKKINDAKİ BEKLENTİLER

Açıklamalarına devam eden Özel, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile ilgili süreç hakkında olumlu bir sonuç beklediklerini vurgulayarak, hukukun üstünlüğüne dikkati çekti. Bu meselenin İmamoğlu’nun siyasi kariyerini etkileyebileceği konusunda endişelerin bulunduğu ifade ediliyor.

Ayrıntılar konusunda güncellemelerin geleceği belirtiliyor.