Özgür Özel’den Medya Ve Markalara Boykot Çağrısı

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerçekleştirdiği konuşmada medya kuruluşlarına ve onlara ait markalara yönelik eleştirilerde bulundu. Bu bağlamda bazı markalar için boykot çağrısında bulundu. Ancak, Özel’in açıklamaları sırasında Ece Çikolata’nın adı geçmedi. Ece Çikolata boykot listesinde mi? Ece Çikolata kimdir? Ece Çikolata, Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden biri olan Ülker’e aittir. Ülker, 1944 yılında Sabri ve Asım Ülker kardeşler tarafından kurulmuş ve çikolata, bisküvi, gofret ve şekerleme gibi geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

ÖZEL’İN BOYKOT ÇAĞRISI

Daha önce Saraçhane’deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot tehdidi ile karşı karşıya bırakan Özel, bu sefer spesifik firmalar vererek boykot çağrısını pekiştirdi. Özel’in açıkladığı boykot listesi içerisinde “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” ifadeleri dikkat çekti.

HIZLI BOYKOT LİSTESİ

Özel, diğer firmalar için de isim vererek boykot tavsiyesinde bulundu. Kitap almak için D&R’a gitmemenin, Saraçhane’yi göremeyenleri eleştirmenin yanı sıra, Kilim Mobilya ve diğer markalar üzerinde durdu. “Gençler de ‘Ülker, Ülker, Ülker’ diyor. Bu da gençlerin talebidir” derken, benzin istasyonları arasında Türk Petrol’ün yer almadığını belirtti. Ayrıca, “Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” diyerek uyarılarda bulundu. Özel, son olarak bayram dönemi için uygun fiyatlı otobüs ve uçak biletleri alma konusunda ETS’yi hedef gösterdi.