Özgür Özel’den Mehmet Şimşek’e Tepki

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN ELEŞTİRİLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına dair MASAK raporları üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sert eleştirilerde bulundu. Özel, “MASAK, Mehmet Şimşek’e bağlı bir kurumdur. Bu rezaleti kurumuna alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da insan olarak da güvenilebilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya bunu böyle bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten saymasın. Mehmet Şimşek’in itibarı yerin dibindedir” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI VE MALİ DURUM

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı bir diğer açıklamada, “Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. ‘İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar’ diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatırım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar” ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt vererek, “Görevimizin başındayız” açıklamasını yaptı. Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin” dedi.