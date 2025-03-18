Özgür Özel’den MHP’ye Sert Eleştiriler

ÖZGÜR ÖZEL’DEN MHP’YE ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, MHP’ye yönelik olarak “Terörsüz Türkiye istiyorum, demokratik Türkiye istiyorum. Terörün de mafyanın da kökü kazınsın istiyorum” dedi.

BOLU KARTALAKAYA MESELESİNE DOĞRU YAKLAŞIM

Özel, konuşmasında “Biz Bolu Kartalkaya meselesini unutturmamaya devam edeceğiz. Tıpkı İliç’te olduğu gibi. İliç’te de imza kimin çıktı. Murat Kurum’un çıktı. Önce sadece inkar ettiler.” şeklinde açıklamalar yaptı. İliç konusunda adaletin sağlanmasının bir sonraki iktidara, yani Cumhuriyet Halk Partisi’ne kaldığını vurguladı.

GAZZE’DEKİ ATEŞKES VE TRUMP’A ELEŞTİRİ

Özel, Gazze’deki ateşkesin bozulduğunu dile getirerek, Trump’a yönelik eleştirilerini de ifade etti. “Bugün Trump’a ne söylüyorsun onu söyle dedim. Bana eskiden ‘one minute’ demiş, onu anlatıyor” diye belirtti. Erdoğan’ın Trump ile ilişkisini sorgulayan Özel, “Başka ne dediğini öğrenemedik” diyerek eleştirisini sürdürdü.

KÜRT MESelesİNDEKİ ALGILAR VE CHP’NİN DURUŞU

Son dönemde iktidarın Kürt meselesi üzerinden yeni bir algı yönetimi uyguladığını belirten Özel, “Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz. Kimseyi dışlamadan, bu meclisi zemin kabul ediyoruz” dedi. Terörle mücadelede CHP’nin tutumunu da net bir şekilde ortaya koyan Özel, “Biz terörün durmasından yanayız. Ama biz terörün her türlüsüne karşıyız. Biz mafya terörüne de karşıyız” ifadelerini kullandı.

ADALATSIZLIĞA TEPKİ VE YARGI MESAJI

Özel, yargıdaki adaletsizliklere de dikkat çekerek, “Gece yatağa başını koyarken, bir tane hakime savcıya sözüm yok. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı’na sesleniyorum” şeklinde konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na da yanıt vermesi gereken dosyalar hatırlatıldı.

SEÇİM MESAJLARI VE 31 MART SEÇİMLERİ

Özel, 31 Mart seçimleri sonrası alınan sonuçların anlaşılması gerektiğini, vatandaşların gelecek kaygılarını gidermenin önemini belirtti. “Bu insanların gelecek kaygılarını giderin, biz de size destek verelim” diye ekledi. Ayrıca, CHP’nin 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini ve demokrasiyi getireceğini, bu partiden makbul muhalefet çıkmayacağını net bir şekilde ifade etti.