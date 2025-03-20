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Özgür Özel’den Polise Sert Uyarı

POLİSE SERT TEPKİ GÖSTERİYOR

Özgür Özel, konuşmasının başında polise yönelik sert eleştirilerde bulunuyor ve “Burası provoke edilmesin” ifadesini kullanıyor. Özel’in konuşmasından dikkat çekici satırlar şu şekilde sıralanıyor: “İstanbul Valisi Davut Gül’e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur.”

VALİYE ULAŞILDI

Özel, CHP İl Başkanının vali ile irtibat kurduğunu belirtirken, “Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi.” açıklamasında bulunuyor. Özellikle bu aşamada Özel, toplumun dikkatini çekmek adına sokaklarda ve meydanlarda olmaya devam edeceklerini vurguluyor. “Bundan sonra kimse CHP’den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.” ifadesiyle de bu durumu pekiştiriyor.

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