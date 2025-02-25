Özgür Özel’den Soruşturma Tepkisi

SİYASİ GÖRÜŞMELER VE DAYANIŞMA VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin büyümeye devam ettiğini belirterek, “Birleşik Kamu-İş’in önceki dönem genel başkanları Mehmet Yeşildağ ve Hasan Kütük’e baba ocağına hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı. Siyasi parti ziyaretlerine devam ettiklerini vurgulayan Özel, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve İyi Parti’nin genel başkanlarıyla görüştüklerini açıkladı. “Muhalefetin parçalanmaya çalışıldığı, muhalefetin ağır bir saldırı altında olduğu” noktasına temas eden Özel, “Tüm imkanlarla muhalefete saldırdıklarını ama bizim bir ve birlikte olmamız gerektiği konusunda ortak mutabakatımızı bir kez daha basının önünde de teyit ettik” dedi.

BOLU’DAKİ YANGIN FACİASI VE UNUTMAMAMIZ GEREKENLER

Özel, olumlu gidişatların yanı sıra unutulmaması gereken konulara dikkat çekti. “Bolu’daki yangın faciası” konusuna değinen Özel, “36’sı çocuk, bebek 78 canımızı kaybettik” diyerek bu olayın hala taze bir acı olduğunu ifade etti. 35. gündeyiz ve ilk günden bu yana Bolu’da olduklarını hatırlatan Özel, “Her hafta hatırlatıyoruz ve her hafta rezaletin yeni bir perdesini aralıyoruz” dedi.

SAHTE ALKOL MESELESİ VE VERGİ POLİTİKALARI

Sahte alkol nedeniyle yaşanan ölümlerle ilgili de konuşan Özel, bu dramın temelinde fahiş vergilendirmenin yattığını belirtti. Ayrıca, Kartalkaya’da ölenlerin sayısının iki katı insanın sahte alkolden hayatını kaybettiğini dile getirdi.

PIDE FİYATLARINDAKİ AŞIRI ARTIŞ

Ramazan pidelerinin fiyatlarındaki artışa da değinen Özel, “Artık Ramazan pideleri el yakmıyor, Ramazan pidesinin fiyatı el yakıyor” şeklinde bir açıklama yaptı. 2002 yılında Ramazan pidesinin fiyatının 2 lira olduğunu belirten Özel, 2025 yılında bu fiyatın 20 liraya ulaşacağını söyledi. Pide kilosunun da 80 lira olacağını ekleyen Özel, bu durumu 40 kat artış olarak değerlendirdi.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE ALIM GÜCÜ

Bayram ikramiyesinin hala 3 bin lira olduğuna dikkat çeken Özel, bin lira verildiği dönemde bununla altı tepsi baklava alınabildiğini, şimdi ise sadece bir tepsi alındığını ifade etti.

BORSADA YAŞANAN DÜŞÜŞ VE İKTİDARIN ETKİLERİ

Borsa ile ilgili olarak da konuşan Özel, “Borsa neden düşer? Güven ortamı yoksa düşer” diyerek tedirginliklerin etkisini ve hukukun üstünlüğüne olan inancın sarsılmasının borsa üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. “Borsa’dan yabancı neden çıkar? Türkiye’deki ortamdan endişeliyse çıkar” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

KONUT SORUNU VE YANLIŞ POLİTİKALAR

Özel, Türkiye’deki konut sorununu da gündeme getirdi. İktidarın yarattığı sorunların başında barınma ve konut geldiğini söyleyen Özel, “Kazançlı yatırım kampanyası” adı altında orta sınıf için başlatılan kampanyaların içeriğini sorguladı. “Avcılar’da 1+1 konut 7,5 milyon. Bu konuta 5 yıl boyunca 180.000 lira faiz, taksit ödeyebilenler sahip olacak” dedi. Bu durumu eleştirerek, böyle bir ortamda orta sınıf için kazançlı yatırım kampanyası yapıldığını belirtmiş oldu.