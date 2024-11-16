Özgür Özel’den Teğmen İhraç Talebine Tepki**

SERT TEPKİLERLE YANIT VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin edilmesiyle bağlantılı olarak iki yeni mezun teğmenin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karşı sert eleştirilerde bulundu. Özel, “Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi? ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen Fesli Hocanız gibi…” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖZEL: TEĞMENLER ATATÜRK’ÜN ASKERLERİDİR

CHP lideri Özgür Özel’in olaya dair açıklaması, sosyal medya üzerinden geldi. Özel, “Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez. Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir.” dedi. Özel, konuyla ilgili siyasi iradelerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ni sürüklediği fahiş hatadan dönülmesi gerektiğini vurguladı. “Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır,” şeklinde ekledi.

İMAMOĞLU: HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı bir açıklamada, “Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım,” ifadelerini kullandı.

KILIÇ ÇATMA TÖRENİ VE SİYASETİN GÜNDEMİ

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından düzenlenen kılıç çatma töreninde teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. Dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu liderliğinde, “Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!” şeklinde hep bir ağızdan ant içtiler. Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldıktan sonra siyasetin gündemine oturdu. Teğmenlerin kılıç çatma töreninin ardından iktidar kanadından gelen sert tepkilerle birlikte teğmenler hakkında taykikat ve soruşturma başlatıldı.