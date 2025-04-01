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Özgür Özel’den Tüketim Boykotu Çağrısı

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ÖZEL’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi markayı kapsayan boykot listesini açıklamıştı. Şimdi ise Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları yarınki boykota katılmaya davet etti. Özel, “Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU NASIL?

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.” Özel, mesajını özellikle “Herkesi bu boykota davet ediyorum.” cümlesiyle güçlendirdi.

MİLLETİN GÜCÜ VURGUSU

Özel, öğrenciler, anneler, babalar ve kardeşler için yapılan zulmü kınayarak gençlerin sürdürdüğü tüketim boykotunu desteklediğini yineleyip, “Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.” dedi.

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