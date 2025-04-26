Gündem

Özgür Özel, Deprem Riskini Vurguladı

ozgur-ozel-deprem-riskini-vurguladi

ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

Ankara’da, Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 23 merkezin açılışı için bir tören düzenlendi. Törende konuşan Özgür Özel, bu etkinlikten önce, parti genel merkezinde Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ile bir araya geldi.

DEPREMLE BAĞLANTI KURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterirken bu durumu depremlerle ilişkilendirdi. “İstanbul’un depremle yüzleştiği bugünlerde seçilmiş belediye başkanı hapiste.” sözleriyle konuya dikkat çekti. Özel, “Deprem riskinden dolayı seçilmiş başkanı görevi başına bekliyoruz hem de işlemlerin adil ve şeffaf yönetilmesi gerektiğini görüyoruz.” ifadesini kullanarak durumu vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB Genel Müdürü Gözaltına Alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında üst düzey İBB yetkilileri de bulunuyor.
Gündem

İstanbul Soğuk, Sağanak Yağış Alacak

Ülke genelinde sağanak yağışlar sürüyor. İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur beklenirken, Pazar günü sıcaklık düşüşüyle sağanak yağışlar etkili olacak. Gelecek hafta da soğuk havanın hâkim olması öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.