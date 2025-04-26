Özgür Özel, Deprem Riskini Vurguladı

ÖZGÜR ÖZEL’İN KONUŞMASI

Ankara’da, Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 23 merkezin açılışı için bir tören düzenlendi. Törende konuşan Özgür Özel, bu etkinlikten önce, parti genel merkezinde Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ile bir araya geldi.

DEPREMLE BAĞLANTI KURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterirken bu durumu depremlerle ilişkilendirdi. “İstanbul’un depremle yüzleştiği bugünlerde seçilmiş belediye başkanı hapiste.” sözleriyle konuya dikkat çekti. Özel, “Deprem riskinden dolayı seçilmiş başkanı görevi başına bekliyoruz hem de işlemlerin adil ve şeffaf yönetilmesi gerektiğini görüyoruz.” ifadesini kullanarak durumu vurguladı.