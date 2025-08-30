Özgür Özel, Devlet Bahçeli’yi eleştirdi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DW Türkçe’den Kıvanç El’in çeşitli sorularına yanıt verdi. Özel, “Devlet Bahçeli’nin Selahattin Yılmaz soruşturması sonrası verdiği tepkiyle sizi eleştirdi. Siz de ‘Özgürüm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla diyor aslında’ dediniz. Kastınız tam olarak neydi? Cumhur İttifakı içerisinde bir tartışma mı görüyorsunuz?” şeklindeki soruya dikkat çekici bir yanıtla karşılık verdi. Özel, “AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın parçalanması, birbirine düşmesinden medet umuyor değilim” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bir gerçeklik var. Devlet Bahçeli’nin de ısrarla savunduğu, MHP’nin ifade ettiği, Bahçeli’nin vurguladığı ‘terörsüz demokratik Türkiye’ süreci var. Biz demokrasi boyutunu da en az terör kadar önemsiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığıdır. Türkiye’de yaşananlar bunu zedeliyor” dedi.

BAHÇELİ’NİN TEPKİSİ

Bahçeli’nin asıl tepkisinin ittifak ortağına yönelik olduğunu belirten Özel, “Bahçeli’nin iddianame yazılması, tutuksuz yargılama gibi mesajları var. Devlet Bey’in söylemesi kıymetli. AK Parti de ittifak ortağı ile uyumlu olarak bunları söylese aralarından su sızmasın bana ne… AK Parti’de sessiz bir çoğunluk da böyle düşünüyor ama karar vericiler bu noktada değil. AK Parti’nin talimatlandırdığı ve siyasette yol temizliği yapan, Çağlayan’da görev yapan arkadaşlar var. Beyaz Toros ile fotoğraf verecek kadar gözleri döndü” dedi. Özel, Bahçeli’nin tepkisinin ittifak ortağına olduğuna dikkat çekerek, “Hala aynı noktadayım, bunu siyaseti takip eden herkes bilir” yorumunu yaptı.

DEMOCRATİK YOLDA İTTİFAK ÇIKISI

Ayrıca, Özel, sürpriz bir “ittifak” çıkışı yaparak, “Devlet Bey’in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağından birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz” ifadelerini kullandı.