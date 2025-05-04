Özgür Özel: “Diz Çökmeyeceğiz, Teslim Olmayacağız!”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN PARTİLİLERE CESARETLİ MESAJ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere yaptığı açıklamada, “Bundan sonra herkes aklını başını alsın, CHP böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak bir parti değildir” ifadelerini kullandı. İstanbul’da fiziki bir saldırıya uğramasının ardından Ankara’ya dönen Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın davetiyle Genel Merkez önünde toplanan partililere seslendi. Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birçok parti yetkilisi ve milletvekili katıldı. Özel, “Bugün saat 6’da çıkıp İstanbul’a gittik. Bir cenazeye, bir barış güvercinini uğurlamaya, Sırrı Süreyya Önder’i uğurlamaya gittik” dedi.

EZİLMEMEK İÇİN BİRLEŞMİŞ DURUMDAYIZ

Özel, İstanbulluların birliğine vurgu yaparak, “Hep birlikte omuz omuza Gazi Mustafa Kemal’in emanetine sahip çıkarak yarınlara yürümesine ve hep birlikte yürüdüğümüz onurlu yola sahip çıkmak için İstanbul’a gittik” açıklamasında bulundu. Yaşanan olaya değinen Özel, “Marifet hiç ezilmemek bu dünyada” diyerek, “Kötü kokmamak, güzel kokmak” gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanlarıyla ilgili de, “Onları ezmeye kalkıyorlar ama hiçbir kötü koku yok. Güzel kokuyorlar” dedi.

DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ, TESLİM OLMAYACAĞIZ

Özel, sözlerini sürdürerek, “Bizi vurmak kurtuluş mu? Bizi ezmek kurtuluş mu? Buna kimse güvenmesin, kimse sığınmasın” dedi. “Biz bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız, bir kelime eksik konuşmayız” diyerek kararlılıklarını vurguladı. “Diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız, asla sinmeyeceğiz ve önünde sonunda biz kazanacağız, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullanarak destekçilerine moral verdi.

SALDIRILARI ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE YAPILMIŞ BİR ZULÜM OLARAK GÖRÜYORUM

Özel, “Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, görüşe, rakibimize mal etmiyorum. Ancak saldırıyı, içinde bulunduğumuz süreçten, Ekrem Başkan’a yapılan zulümden bağımsız görmüyorum” şeklinde açıklamada bulundu. “CHP asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir” diyerek partinin duruşunu netleştirdi. “Ama şunu da bilin ki, önümüzde durursanız, millete kafa tutarsanız, arkadaşlarımızı haksız yere içeride tutarsanız bizden çekeceğiniz var, göreceğiniz var” diyerek son sözlerini tamamladı.