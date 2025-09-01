Özgür Özel’e 4 Fezleke Sunuldu

FEZLEKE SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın aralarında bulunduğu toplam 6 milletvekili hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan 11 fezleke, TBMM Başkanlığı’na iletildi. Sunulan fezlekelerden 4’ü Özgür Özel, 2’si Cemal Enginyurt ve 2’si de Ahmet Şık hakkında hazırlandı.

DOSYALAR KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

TBMM Başkanlığı, söz konusu dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonları’nın üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a yönlendirdi. CHP Grubu, Karma Komisyon’a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti. Hazırlanan bu fezlekeler, muhalefet partileri tarafından dikkatle takip ediliyor.

DOKUNULMAZLIK İDDİALARI

Hazırlanan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında sunuldu. Bu gelişme, meclisteki siyasi tartışmaları artırabilir.