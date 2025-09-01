Özgür Özel’e 4 Fezleke Sunuldu

6 MİLLETVEKİLİ İÇİN DOKUNULMAZLIK FEZLEKELERİ SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile birlikte toplam 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 11 fezleke, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Sunulan fezlekelerin 4’ü Özgür Özel’e ait. Diğer fezlekeler ise Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık için ikişer adet olarak hazırlandı.

DOSYALAR KARGO KOMİSYONUNA GÖNDERİLDİ

TBMM Başkanlığı, bu fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonları’ndan oluşan Karma Komisyon’a gönderdi. CHP Grubu, Karma Komisyon’a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

FEZLEKE HAZIRLANAN MİLLETVEKİLLERİ

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında hazırlandı. Tüm bu fezlekeler TBMM Başkanlığı’na sunuldu.