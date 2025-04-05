“Özgür Özel’e İlk Rakip Çıktı. Ümit Uysal Adaylığını Açıkladı.”

CHP’DE KURULTAY GERİ SAYIMI BAŞLADI

CHP’nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü kurultayı için geri sayım başladı. Genel Başkan Özgür Özel’in, parti tüzüğünün 48. maddesine dayanarak çağrı yaptığı kurultayda genel başkanlık seçimi de yapılacak.

ÜMİT UYSAL GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE BAŞKA ADAY İSİMLERİ KONUŞULUYOR

Ankara siyasi kulislerinde eski milletvekili Müslim Sarı ve Berhan Şimşek’in de genel başkan adayı olabileceği iddiaları gündemde. Gazeteci Barış Yarkadaş, Sarı’nın adaylığını bugün açıklayabileceğini belirtti.

KURULTAY DETAYLARI VE SEÇİM SÜRECİ

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” sloganıyla toplanacak. Partinin kayıtlı 1323 kurultay delegesi, genel başkan, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesini seçecek.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegelerin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor. Genel başkan, kurultayda gizli oyla ve salt çoğunlukla seçiliyor. İlk iki turda sonuç çıkmazsa, üçüncü turda en çok oy alan aday kazanıyor.

PM VE YDK ÜYELİĞİ SEÇİMİNDE KURALLAR

Parti Meclisi üyeliği için 10 delegenin imzası şartı aranıyor. Tüzükte, “Seçimlerde kural, çarşaf listedir” ifadesi yer alıyor. Ancak, kurultay üyelerinin 10’da 1’inin yazılı önerisiyle blok liste usulüne de geçilebiliyor. Blok listede cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması zorunlu.

KURULTAY HAZIRLIKLARI SON AŞAMADA

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultay için teknik hazırlıklar devam ediyor. Delegelerin ulaşım ve konaklama planları tamamlanırken, fiziki kapasite nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklandı. Basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuluyor.