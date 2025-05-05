Özgür Özel’e Saldırı Üzerine Açıklama

AĞABEYİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e AKM çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun ağabeyinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Ağabey Tengioğlu, “Maalesef kardeşim ama evlatlarını öldürdüğünden korkunç cinayeti işledikten sonra tahmini 25 yıldır görüşmüyoruz. Evimize almayız, çevremizde bulundurmayız. Evine gelir oturur, selam kelam yapar, bir anda döner seni vurur” diye konuştu.

SALDIRGANIN ÇOCUKLARI YURT DIŞINDA

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun hayattaki 3 çocuğunun yurt dışında olduğunu ve babalarıyla görüşmediklerini aktaran ağabey, “Babanın korkusundan, öldürülme korkusundan kaçtılar” dedi. Kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu ve hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten ağabey Tengioğlu, “Çocukluğunda bana silah çekmiş birisi. O tip insanların gözetim ve denetim altına alınması lazım. Ruhsal sıkıntı yaşayan insanlar bu toplumun başına bela. Kınıyorum ve bunu insanlığa atılmış bir tokat olarak görüyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

KARDEŞİNİN CERCİK YAPTIĞI KİŞİLER

Kardeşinin İstanbul’da arkadaşlık yaptığı kişilerin araştırılması gerektiğini vurgulayan ağabey, “Bu kişiler kim, mafya grubu mudur? Bir tarikat mıdır? Cemaat midir? Bunların araştırılması gerekir çünkü bunların yönlendirmesi olmuş olabilir” açıklamalarında bulundu.