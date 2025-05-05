Özgür Özel’e Saldırının Mağduru Açıklama Yaptı

Olayın Temelinde Duygusal Bir An Yatıyor

İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yumrukla saldıran şüpheli şahsın ifadesi gün yüzüne çıktı. Saldırgan, “Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek, Özel’in yüzüne bir tokat vurdum” şeklinde açıklamalar yaptı. Olay, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrası gerçekleşti.

Saldırgan, Olayı Anlık Gelişen Bir Durum Olarak Tanımladı

Saldırgan Selçuk Tengioğlu, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra iş aramak ve vakit geçirmek üzere Taksim’e gitme kararı aldığını belirtti. Taksim Meydanı civarında kalabalık bir insan topluluğu fark ettiğini ve Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin oraya getirileceğini öğrenince kültür merkezine yöneldiğini söyledi. “Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler” ifadesini kullanan Tengioğlu, kalabalık içinde Özgür Özel’i görünce kendisini kaybettiğini ifade etti.

Planlı Bir Eylem Olmadığı Vurgusu

Tengioğlu, bu eylemi önceden planlamadığını belirterek, “Ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır” dedi. Atatürk Kültür Merkezi önüne, sadece Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin orada olduğunu öğrendiği için gittiğini ifade eden Tengioğlu, Özgür Özel’in bulunduğundan haberdar olmadığını söyledi. “Anlık duygusal bir durum içerisinde olmam sebebiyle gerçekleştirdim” diyen şüpheli, “Ben vatanını, milletini seven bir insanım” şeklinde sonlandırdı.