Özgür Özel’e Soruşturma Başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yapılan açıklamalar yüzünden re’sen soruşturma açıldı. Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen bir mitingde Özgür Özel’in sözleri, yargının bağımsızlığını tehdit edici olarak değerlendirildi.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlarıyla ilgili bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Soruşturma, olay üzerine derhal başlatıldı.