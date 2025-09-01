Özgür Özel’e TBMM’ye 4 Fezleke Verildi

FEZLEKELER TBMM’YE SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile birlikte toplamda 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 11 fezleke, TBMM Başkanlığı’na iletildi. Bu fezlekelerin 4’ü Özgür Özel’e, 2’si Cemal Enginyurt’a, ve diğer 2’si Ahmet Şık’a yönelik hazırlandı.

KOMİSYONDA INCELEME SÜRECİ BAŞLADI

TBMM Başkanlığı, söz konusu dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonları’ndan oluşan Karma Komisyon’a havale etti. CHP Grubu, Karma Komisyon’a müracaat ederek Özgür Özel hakkında düzenlenen fezlekeleri talep etti. Fezlekeler, incelenmek üzere komisyona sunulmuş durumda.

HANGİ MİLLETVEKİLLERİNE FEZLEKE HAZIRLANDI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ve İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı’na sunuldu.