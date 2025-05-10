Özgür Özel’e Van’da Protesto Yapıldı

ÖZGÜR ÖZEL’E YUMRUKLU SALDIRI SONRASI PROTESTO

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen yumruklu saldırının ardından, Van’da dikkat çeken bir gösteri düzenlendi.

CHP LİDERİ’NİN VAN ZİYARETİ

Genel Başkan Özgür Özel, partisinin Van Kent Meydanı’nda düzenlediği miting için kente geldi. Kentteki programı sırasında Maraş Caddesi’nden geçerken bir grup protestocu, ellerindeki pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Protesto eden grup, üzerinde çeşitli sloganların yer aldığı pankartları, CHP otobüsünün ön camına astı.