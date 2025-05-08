Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL’İN İMAMOĞLU ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu’nu ziyaret eden Özel, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, açıklamasının başlangıcında Ümit Özdağ’ın hastalanarak hastaneye sevk edildiğini ve bu nedenle ziyaret gerçekleştiremediğini belirtti.

DİJİTAL DARBELERİN ETKİSİ

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının erişiminin engellenmesi konusuyla ilgili ise “Darbenin dijital ayağıyla, dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı. Soruşturmayı yürütenlerin, asliye hukuk mahkemesinden aldıkları kararla İmamoğlu’nun X hesabını kapatmayı hedeflediğini vurguladı. Özel, “Şu anda içinde bulunduğumuz evre panik evresidir” diyerek mevcut durumun ailelere saldırı ve sosyal medya hesaplarının kapatılması gibi gereksizlikler ile dolu olduğunu aktardı.

X YETKİLERİNE ÇAĞRI

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun bir paylaşım yapmasının suç teşkil ediyorsa bunun mahkeme yoluyla ele alınması gerektiğini ifade etti. “Bir suç varsa mahkeme karar verir, o paylaşıma engel gelir” diyerek X’in yöneticilerine yaptıkları başvuruyu hatırlattı. İmamoğlu’nun X hesabının kapatılmasına ilişkin olarak, “Bu karar sizin ilkelerinizle ve evrensel ilkelerle uymuyor. Buna direnin” dediklerini söyledi. X’in Türkiye’deki avukatının durumu aktardığını belirten Özel, X’in bu karara uymaması durumunda yaptırımlar olabileceğini hatırlattı. Son olarak, “Biz X’in evrensel özgürlükler ve kendi şirket prensipleri dahilinde bu engellemeyi yapmamasını öneriyoruz” diye ekledi.