Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasını Değerlendirdi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN İFTAR PROGRAMINDA AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki bir otelde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. İftar yemeği öncesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özel, “18 Mart Şehitler ve Gaziler Günü’nde, Ekrem İmamoğlu bu akşamki iftar için davette bulunmuş, sözleşmiş, bugün burada, bu masada şehit annelerimizle babalarımızla, gazilerimizle eşleri ile birlikte sohbet etme, gün boyu açın halinden anlamak için tuttuğu orucunu hurmasıyla açma, sizinle birlikte iftarını yapmayı ümit ediyordu,” ifadelerini kullandı.

DARBELERİ KINADI

Özel, açıklamalarına devam ederek, “Ancak bu gelişmeden bir gün sonra, 19 Mart tarihinde maalesef kendisine karşı başarısız bir darbe girişimi oldu. Bütün darbeler, milletin seçtiklerini, milletin baş tacı ettiklerini, görev verdiklerini hazmetmeyip milletin verdiği yetkiyi onlardan zorla alıp, onu halktan koparıp, onu hizmetten koparıp, onun yerine birilerini geçirmek üzerine yapılırlar,” şeklinde konuştu. Program kapsamında iftar sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti de okundu.

ÖZEL’E HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

İftar programının ardından, Özel’in konuşması sonrası bir hediye takdim edildi. Özel, aldığı hediyeyi cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’na iletmeye çalışacağını belirtti. Bu etkinlik, toplumdaki birlik ve destek ruhunu pekiştirmek adına önemli bir fırsat sundu.