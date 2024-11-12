“Özgür Özel: Emeklilere Asgari Ücret Şart”

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Milyonların ilgisini çeken emekli maaşı ve asgari ücret konusundaki taleplerini dile getiren Özel, “Her emekliye bir asgari ücret, 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır” ifadelerini kullanıyor. Özel, 2025 yılı için asgari ücret taleplerinin ise 30 bin lira olduğunu belirtiyor.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ FACİA VE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Özel, İzmir’den gelen üzücü bir haberle ilgili de konuşuyor. “Dün akşam maalesef İzmir’den büyük bir facia haberi aldık. Bakanlığın görevlileri 17 kez çocukları almak için kapıya gidiyor, vermiyor” diyor. Hurda toplamak zorunda kalan bir annenin yaşadığı duruma dikkat çeken Özel, grubunun bir araştırma önergesi hazırlayacağını ifade ederek, Türkiye’de korunmaya muhtaç çocukların durumunun araştırılması gerektiğini dile getiriyor.

İKTİDARIN EKONOMİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Özel, iktidarın ekonomi yönetimindeki tutumunu eleştiriyor. Devletin, “Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım” dediğini belirterek, iktidarın rasyonel olmayan bir yaklaşım sergilediğini vurguluyor. 1 Ocak’a kadar CHP’nin, AK Parti’nin halk üzerindeki yükünü konuşmak için saha çalışması yapacağını ekliyor.

EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

CHP olarak emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini savunan Özgür Özel, “Her emekliye bu ay 17 bin liralık bir asgari ücret yatırılmalıdır” diyor. Asgari ücretin gerçek enflasyonu üzerinde de duran Özel, “Bugün enflasyon yüzde 50. Yüzde 50 zam verse 24 bin lira asgari ücret olacak” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca asgari ücret taleplerinin 30 bin lira olduğunu, bunun altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini belirtiyor.