Özgür Özel: Erdoğan İle Filistin’e Gidelim

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

Muhalefet partilerinin isteği üzerine Meclis olağanüstü bir şekilde toplandı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili bilgi almak amacıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevcut durumu aktardı. Bu oturumda muhalefet liderleri de söz alarak görüşlerini dile getirdi.

FILISTIN’E DESTEK ZİYARETİ TEKLİFİ

Oturumda kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümeti Gazze’deki gelişmelere karşı yetersiz kalmakla eleştirdi ve çözüm önerileri sunmaya başladı. Özel, tüm muhalefet liderlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Filistin’e bir destek ziyareti gerçekleştirmeyi teklif etti. “Gelin hep birlikte davranalım. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum” dedi.

MECLİS ÇALIŞMALARINA DEVAM

Özel, ayrıca Meclis’in çalışmalarına devam etmesi ve tatile gitmemesi için önerge vereceklerini belirtti. Bunun yanı sıra, Filistin İzleme ve Destek Komisyonu’nun kurulmasını önerdi. “Trump yönetiminin Netanyahu’ya verdiği destekten dolayı Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız?” diyerek muhalefet partilerine bu konudaki desteklerini sordu.