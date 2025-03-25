Özgür Özel, Espressolab’e Boykot Çağrısı Yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel’in konuşmasında adı geçen markalardan biri Espressolab olurken, Gloria Jeans hakkında herhangi bir boykot çağrısı yapılmadı. Bu durum, kullanıcıların “Gloria Jeans boykot listesinde mi?”, “Espressolab boykot edilirken Gloria Jeans neden edilmedi?” gibi sorular sormasına yol açtı. Peki, Gloria Jeans boykot mu? Hangi markalar Özgür Özel’in açıklamalarında yer aldı? İşte detaylar ve güncel bilgiler.

ESPRESSOLAB’A YAPILAN BOYKOT ÇAĞRISI

Gloria Jeans boykot değildir. Saraçhane’deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot çağrısı yaparak tepki çeken CHP lideri Özel, bu sefer isim vererek tehdit etti. Özel, ünlü kahve zinciri Espressolab’den bundan sonra kahve içmeyeceklerini belirtti. Özel şunları ifade etti: “Kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz.”

MEDYA KURULUŞLARINA ELEŞTİRİLER

Merkez medyanın yöneticilerine bir kahve almaları için tavsiyelerde bulunan Özel, konuşmasının sonuna kadar düşündüklerini belirtti. “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim; size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin” dedi. Özel, ayrıca, “Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim” şeklinde konuştu. Özellikle dikkat çekici bir şekilde, ekranların ne yapacağına dair dikkatlice izleme çağrısında bulundu.

Özel, önemli şeyleri söylerken medya kuruluşlarının bu bilgileri iletip iletmeyeceğini de sorguladı ve “Eğer vermezlerse dibi görecekler!” diye ekledi.