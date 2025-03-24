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Özgür Özel, Espressolab’i Boykot Edeceklerini Açıkladı

EKREM İMAMOĞLU’NDAN SONRA BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısı yapan bir tutum sergiliyor. Bazı televizyon kanalları ve firmalar üzerinde baskı kurarak bu çağrıyı genişletiyor. Özellikle, Saraçhane’deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarına karşı tepkisini dile getiriyor.

BOYKOT EDİLEN MARKALAR

Özgür Özel, bu kez doğrudan isim vererek tehdidini güçlendiriyor. Ünlü kahve zinciri Espressolab’den artık kahve içmeyeceklerini duyuruyor. Özgür Özel’in açıklamaları arasında “Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim” sözleri yer alıyor. Bu durumu eleştirerek, izleyicilerin hangi kanalları tercih edeceği konusunda hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

MEDYA VE KANALLAR ÜZERİNDEKİ ETKİ

Özel, izleyicilere bir çağrıda daha bulunuyor: “Biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz.” açıklamasıyla, bu konunun takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu medya kuruluşlarının nasıl bir tepki vereceğini görmek için izlemeye devam edeceklerini ifade ediyor. Özgür Özel, bu basın kuruluşlarının tavır alması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabileceklerini öne sürüyor.

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