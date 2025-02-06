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Özgür Özel, Gölbaşı Deprem Şehitliği’ni Ziyaret Etti

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ZİYARET VE ANMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gölbaşı ilçesindeki Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada, deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

YEREL YETKİLİLERLE GÖRÜŞME

Dua ve anma işlemlerinin ardından Özgür Özel, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan’ı ziyaret etti. Bu ziyaretler, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

KAHRAMANMARAŞ’A GEÇİŞ

Özgür Özel, Gölbaşı temasları sonrasında Kahramanmaraş’a geçti. Bu ziyaretin, deprem sonrası süreklilik arz eden dayanışmanın göstergesi olduğu ifade ediliyor.

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