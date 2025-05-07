Özgür Özel, Güvenlik Tedbirleri Hakkında Konuştu

GÜVENLİK TEDBİRLERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik fiziksel saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığına dair, “Aynı ekiple çalışıyoruz, bir artış söz konusu değil” açıklamasında bulundu. Özel, İstanbul Sanayi Odasını (İSO) ziyaret ederken, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve odayla ilgili diğer yöneticilerle bir araya geldi. Ziyaret sonrası yaptığı basın açıklamasında, partisinin 2007 yılında yazılan programını yenileme çabaları doğrultusunda Türkiye’ye yeni bir yönetim perspektifi sunmayı hedeflediklerini, sanayici, üretici, yatırımcı ve emekçilerin haklarını birlikte savunarak, Türkiye’nin potansiyellerini değerlendirip, adil bir gelecek tasarlamaya çalıştıklarını belirtti.

PARALEL SÜREÇLERİN ETKİLERİ

Özgür Özel, ekim ayından bu yana süregelen ve 19 Mart tarihinde belirginleşen durumun, CHP’yi ve Türkiye’yi derinden etkilediğini, demokratik süreçlerin aksamasına neden olduğunu düşündüğünü ifade etti. “Hiç şüphe yok ki bu süreçte hiç suçu ve günahı olmayan, bazı yapılar gibi ‘Paramızı likitte tutalım, en uygun fonda tutalım…,’ demeyen, Türkiye’yi seven, burada üretip kazanan, vergisini verenlere bedel ödeten bir sürecin içindeyiz,” dedi. Ekonomik koşulların zorluğuna dikkat çekerken, Türkiye’deki enflasyon oranlarının ve KOBİ’lere yönelik kredi daralmasının büyüme istikrarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

KOBİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Özel, Türkiye’deki KOBİ’lerin 86 milyar dolar ihracat yaparak önemli bir katkı sağladığını, fakat mevcut ekonomik şartların bu işletmeleri tehdit ettiğini belirtti. “Cari açıklardan falan konuşurken, kimleri üzüyoruz farkında mıyız?” diye sorarken, istihdam yaratma amacı güden iş dünyasının desteklenmesi gerektiğini, bu kesimlerin Türkiye ekonomisinin en sağlam temellerini oluşturduğunu ifade etti. Ekonominin geleceği için güçlü bir birliktelik ve iletişim içerisinde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN TEŞEKKÜR

Genel Başkan Özel, ziyaretinde kendisine yöneltilen güvenlik tedbirleriyle ilgili sorulara verdiği yanıtında, “Biz sokakta yürüyemeyenlerden değiliz arkadaşlar,” dedi. Beyoğlu’nda yaptığı ziyaretin tesadüf olmadığını, aslında uzun zamandır planladıkları bir etkinlik olduğunu belirtti. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ziyaret dolayısıyla Özel’e teşekkür ederken, fiziksel saldırı için geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçıvan, bu tür saldırıların, genel başkanın şahsına değil Türk demokrasisine yönelik bir saldırı olduğunu, bu durumu kınadığını vurguladı.