Özgür Özel Hakkında 4 Fezleke Sunuldu

FEZLEKELER TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 6 milletvekili için dokunulmazlıkların kaldırılması amacıyla hazırlanan 11 fezleke, TBMM Başkanlığı’na iletildi. Sunulan fezlekeler arasında özellikle Özgür Özel hakkında 4 fezleke dikkat çekiyor.

DOSYALAR KARMA KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

TBMM Başkanlığı, fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonları’nın üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a göndermiş durumda. Ayrıca, CHP Grubu, Karma Komisyon’a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

SUNULAN FEZLEKELERİN KAPSAMI

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için cumhurbaşkanlığı tezkereleri hazırlanan 6 milletvekili arasında; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban yer alıyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor.