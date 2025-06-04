CHP GENEL BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili söyledikleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya dair açıklamasında, “CHP Genel Başkanının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez” dedi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle “yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından re’sen soruşturma açıldığı belirtildi.

ADalet BAKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Özgür Özel’e sert bir yanıt verdi. Tunç, kimsenin yargıyı tehdit edemeyeceğini belirterek, “Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez.” ifadelerini kullandı. Tunç, bunun yanı sıra, yapılacak yargılama süreçlerinin kamuoyunun denetiminde olacağını, bu süreçte savcılığa yapılan tehditlerin Hukuk Devleti ile bağdaşmadığını da dile getirdi.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VURGULANDI

Bakan Tunç, “Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir.” diyerek, hakim ve savcıların tehditlere boyun eğmeyeceğinin altını çizdi. Anayasanın 138. maddesine atıfta bulunarak, hâkim ve savcıların yalnızca hukuk ve vicdanla görevlerini yerine getireceğini vurguladı. Özgür Özel hakkında açılan soruşturmada gözaltı veya tutuklama kararı bulunmadığı da bilgisi verildi.