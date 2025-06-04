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Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul’da gerçekleşen miting esnasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek’e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle resen bir soruşturma başlatıldı.

MİTİNGDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, miting sırasında sarf ettiği sözlerle dikkat çekti. İçerdiği ifadeler sebebiyle ilgili makamlar, duruma müdahale ederek gereken işlemleri başlattı. Bu süreç, kamuoyundaki tepkilerin ardından hız kazandı.

TEPKİLER VE HUKUKİ SÜREÇ

Başlatılan soruşturma, siyasi arenada yankı bulmuş durumda. Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve olası sonuçları merak konusu. Özgür Özel’in açıklamaları, hem destekleyenler hem de karşıtları tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor.

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