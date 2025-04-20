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Özgür Özel, Hristiyanların Paskalya’sını Kutladı

ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı’nı sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı. Özel, bu mesajında şunları ifade etti: “Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum.”

BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

Mesajında ayrıca, “Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.” sözleriyle birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Özgür Özel, bu özel günde Hristiyan vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

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