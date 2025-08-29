Özgür Özel: Hükümet Filistin’e Gitsin

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Muhalefet partilerinin isteği üzerine Meclis, olağanüstü bir şekilde toplandı. Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları ile soykırım, zulüm ve kıtlık politikaları hakkında bilgi almak üzere gerçekleştirilen Genel Kurul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevcut durum hakkında açıklama yaptı. Oturumda muhalefet liderlerinin de söz aldığı bir ortamda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıkarak hükümete eleştiriler yöneltti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN FİLİSTİN ZİYARETİ TEKLİFİ

Özel, hükümeti Gazze’deki gelişmeler konusunda yeterli girişimde bulunmamakla suçladı ve bazı önerilerde bulundu. “Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?” diye konuştu.

MECLİS ÇALIŞMALARININ DEVAMINA ÖNERGE

Ayrıca, Meclis’in çalışmalarına devam etmesi için bir önerge sunacaklarını belirten Özel, Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını önerdi. “Trump yönetimini Netanyahu’ya verdiği destekten dolayı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız?” ifadeleriyle de çağrıda bulundu.