Özgür Özel, Hükümetin Darbe Girişimini Kınadı

HÜKÜMETİN HAREKETLERİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli The Financial Times gazetesine verdiği röportajda, hükümetin partisine yönelik attığı adımları “hukuki darbe” olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’daki gibi tek parti düzeni kurmaya gayret ettiğini belirtti. İstanbul il başkanlığı seçimlerinin iptali ile başlayan durumu “Geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı” şeklinde değerlendiren Özel, CHP’nin her seçimde önde olduğunu vurguladı. “Kurucu partiye el koymaya çalışıyorlar. Karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek. Eğer CHP giderse Türkiye de gider” dedi.

SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ

Davalar karşısında barışçıl ama etkili sivil itaatsizlik eylemleri geliştirdiklerini aktaran Özel, “Son seçimleri kazanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan ve tüm anketlerde önde giden partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve tek seçenek direnmek. CHP giderse, Türkiye de gider” sözleriyle durumu özetledi.

BASKIYA BOYUN EĞMEYECEKLER

Milyonlarca kişinin katılabileceği büyük protestolara hazır olduklarını belirten Özel, “Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız” ifadesiyle baskıya boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. Özel, Erdoğan’ın seçim kazanamayacağını bilip Rusya’daki gibi zayıf bir muhalefet istediğini sözlerine ekledi.