Özgür Özel, İBB Önünde Kalabalığa Hitap Etti

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN PROTESTOLAR ÜZERİNE SERİ TEPKİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na yönelik protestoların odak noktası olan Saraçhane’deki İBB yerleşkesi önünde kalabalığa son kez seslendi. Yapmış olduğu konuşmasında sert ifadeler kullanan Özel, İstanbul Valisi Davut Gül’e tehditler savurdu. Özel açıklamasında, “Dün 80 milletvekilimiz görev yaptığı halde biz burada beklerken onlar haksız işlemlerle gençlerimize saldırdılar, hem de gözaltı işlemleri yaptılar. Dün emniyet müdürünü uyardım, Vali’yi uyardım” şeklinde sözler sarf etti.

VALİ’YE UYARI VE TEHDİTLER

Özel, İstanbul Valisi’ne yönelik olarak sert bir uyarıda bulunarak, “Şimdi Vali’ye söylüyorum; ‘Bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden ben bu otobüsün üstündeyim. Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir’ dedi.

KALABALIKTAN TEPKİ GELDİ

Özel, protestocularla birlikte olduğu anda, “Yettiniz be! Ne sözünüze güveniliyor, ne yeminize güveniliyor. Eğer bu kadar halktan koptuysan sensin marjinal! Biz utancımızı kaybetmedik. Ama korkuyu unuttuk. Bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, bu meydanın huzur içinde dağılmasına engel olursanız yarın sizi en rahatsız eden yere 500 bin kişilik çağrı yaparım” diyerek kalabalığın tepkisini çekti.