Özgür Özel, İmamoğlu’nu Cezaevinde Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri’deki cezaevine gitti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, “Sabah Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki köyündeydim. Şimdi Silivri’ye geldim” açıklamasında bulundu.

BAYRAMLAŞMA TARTIŞMALARI

Özgür Özel, “Bir bayram günü daha cezaevlerindeyiz. Parti olarak gözaltındaki öğrencilerin durumlarıyla ilgileniyoruz. Ben de 4 cezaevinde tutuklu olan gençlerle görüşeceğim. Biz Ankara’da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Temel sorun olarak, “burada tutulan genç arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok” ifadesini kullanan Özel, “Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutukladık diyorlar. Bunun 1 gün yatarı yok” şeklinde konuştu.

TERS KELEPÇE VE KÖTÜ MUAMELE

Özgür Özel, gençlerin kötü muamele gördüğüne değinerek, “Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaların, kötü muamele yapanların peşine düşeceğiz” dedi. “Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım” ifadesini de ekledi.

MAHIR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU

Özgür Özel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu üzerine de bilgi verdi. “Yoğun bakımda, durumu iyi stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz” dedi.