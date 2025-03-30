Özgür Özel, İmamoğlu’nu Cezaevinde Ziyaret Etti

ÖZGÜR ÖZEL’İN İMAMOĞLU ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere Silivri’deki cezaevine gitti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: “Sabah Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki köyündeydim. Şimdi Silivri’ye geldim. Bir bayram günü daha cezaevlerindeyiz. Parti olarak gözaltındaki öğrencilerin durumlarıyla ilgileniyoruz. Ben de 4 cezaevinde tutuklu olan gençlerle görüşeceğim.”

Özgür Özel, CHP’nin bayramlaşma programını iptal ettiğini de belirterek, “Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayram olmaktan çıkardılar. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz.” dedi. Özel, “Temel sorun şu, burada tutulan genç arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Şimdi öğrencilere bakıyoruz. Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutukladık diyorlar. Bunun 1 gün yatarı yok.” diye ekledi.

“GENCECİK ÇOCUKLARA KÖTÜ DAVRANILDI”

Özgür Özel, gençlere uygulanan kötü muameleye dikkat çekerek, “Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaların, gençlere kötü muamelenin, hakaretin peşine düşeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni, 18 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takanı, aç bırakanı, kötü muamele yapanı, cinsiyetçi küfür edeni bulacağım.” dedi. “Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Sonsuza kadar takip ederim.” şeklinde konuştu.

“MÜCADELEYE DEVAM”

Özgür Özel, “Biz dava adamıyız. Biz inanç adamıyız. Ben şu ana kadar kimseyi geride bırakmadım, satmadım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam.” diye ekledi.

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU

Özgür Özel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuna dair de bilgi vererek, “Yoğun bakımda, durumu iyi stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz.” dedi.