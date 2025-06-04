Özgür Özel, İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

ÖZGÜR ÖZEL’İN İMAMOĞLU ZİYARETİNDEN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Ziyaret sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kurultay iddianamesini gördük. Bomboş ve şu açıdan da çok iyi. Bugüne kadar ne konuşuldu? Paralar, paralar, paralar. Ne söyledi o utanmaz o yapı, o güruh? Hep bir ağızdan yaydılar. ‘Paralar verildi, paralar alındı’ dediler. Ne olmuştu? Döviz büroları açtırılmıştı. MASAK raporu, ‘Hiçbir para hareketine kişiler arasında rastlanılamadı’ diyor.” şeklinde ifadeler kullandı.

BELGELERİN AÇIKLIĞI VE MASAK RAPORU

Özgür Özel, “Ne var ayrıca? Döviz bürolarını kameraları. O gün hiç açılmamış o döviz büroları. Hepsi ortada. MASAK raporu, açıkça yazıyor savcı. Tabii zorunda değil. Lehe delil toplamak zorunda ama onu öyle alıp koymak zorunda değil ama MASAK raporunun özetini koymuş. ‘İnanmayan açsın ve baksın’ diyorlar. İnanmayan baksın, MASAK raporu diyor ki, ‘Tertemiz bunlar’ diyor. ‘Para yok’ diyor MASAK raporu.” şeklinde sözlerine devam etti.

İDDİANAMEDE YER ALAN YANLIŞ BİLGİLER

Özgür Özel, ayrıca “Öbür tarafından da iddianamenin Özgür Özel’e oy vermeleri için iş teklif edildiği, ‘Seni işe alırız’ dendiği, ‘Şöyle oldu, böyle oldu.’ Bir de bazı kişilere, mesela diyor ki, ‘Kadıköy Moda’da oturuyordum, yan masadan kulak misafiri oldum. UBER şoförü olduklarını düşündüğüm iki kişi, abi nasıl gittik o gün döviz bürosundan paraları UBER arabalarımızla taşıdık CHP kurultayına?’ diye duymuş ama ne döviz büroları açılmış, ne o gün UBER kiralanmış, ne öyle biri var.” açıklamasını yaptı.

ANKETLERİN ÖNEMİ VE ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Genel Başkan Özgür Özel, “Parti Meclisi’nde her belediye için Parti Meclisi üyelerinin şu soruyu sorma hakkı var: ‘Niye onu tercih ettik?’ Şöyle cevaplar alıyorlar: Ankette kesin kazanacaklar içinde kadın varsa, kadın seçiyoruz. Buraya kadını ondan koyduk. Tamam. Ankette kesin kazanacaklar arasında üçü de erkekse sandık koyuyoruz, üye karar veriyor. Kesin kazanacak bir kişi varsa onu aday yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞARI VE ANKET SONUÇLARI

Özgür Özel, “Mesela Mansur Yavaş. Mansur Yavaş seçimde Özgür Özel’e oy verdi ya da vermedi diye değil. Ankete göre 58 potansiyeli vardı. Sandıkta da 60 oy aldı zaten. Kazanan belediye başkanına, ‘Özgür Özel’e oy verdin diye mi aday oldun?’ diye soruyor. O şehre hizmet etmek için aday oldu.” şeklinde açıklama yaptı.

Bu süreçlerle ilgili olarak “Şimdi isterse biz de istediği bilgi ve belgeleri veririz. Bizim o mesele ile ilgili herhangi bir şeyimiz yok.” diyerek sözlerini tamamladı.