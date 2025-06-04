Özgür Özel, İmamoğlu’nu ziyaret etti

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, ziyareti sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. CHP lideri, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

GAZİOSMANPAŞA’DA SİYASİ GAME STRATEJİLERİ

Özel, belediye meclisindeki çoğunluğun AK Parti’de olduğuna dikkat çekerek, AK Partili bir ismin başkanlık koltuğuna oturma ihtimalini gündeme getirdi. “Gaziosmanpaşa’yı kazanamayanlar belediye başkanımızı tutuklayıp AK Partili birini getirmeye çalışıyorlar. O kadar ucuz bir işe giriştiler ki.” diyen Özel, konunun arka planına dair daha detaylı açıklamalarda bulundu.

SUÇLAMALARA CEVAP VE İFTİRA UYARISI

Özel, Hakan Bahçetepe’nin suçlandığı davanın arkasındaki kişilerin meclisten geçirdiği işlemlere dikkat çekti. “İftira attırdıkları Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdim diyor. Görüntüsü yok, yeri yok. Utanarak okudum.” ifadelerini kullanarak, bazı suçlamaların somut delil olmadan yapıldığını vurguladı. Bu tür iddiaların Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik bir saldırı olabileceğini düşünerek, “Savcı Aktaş’ın önüne HTS kayıt çakışmalarını koyuyor.” şeklinde açıklamalar yaptı. Özel, bahsettiği rüşvet iddialarının asılsız olduğunu ve bu tür iftiraların yeni bir dalga oluşturma amacı taşıdığını belirtti.