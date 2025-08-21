Özgür Özel, İmamoğlu’nu ziyaret etti. Cezaevindeki gençler serbest kalabilir. Türkiye özgürleşmeli, zenginleşmeli. Çerçioğlu dışında kimse gitmedi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZİYARET AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürütülen yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Özel, İmamoğlu’nun yanı sıra birçok kişiye ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti. Özel, gösteri yürüyüşü maddesine muhalefet eden gençlerin 3 Eylül’de yapılacak duruşmada serbest kalacaklarını ifade ederek, “Hiçbir sabıkası, suçu olmayan bu gençler en ağır cezayı alsalar bile bir gün içeride yatmayacaklar.” dedi. Bugün gerçekleştirilenlerin cezalandırma ve diğer gençlere gözdağı verme amacı taşıdığını söyleyen Özel, “Bu, ‘Bir daha mitinglere gitmeyin.’ demektir.” diye ekledi.

ÖZEL’DEN CEZALANDIRMA VE AİLELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Özel, Silivri’ye ailelerini götüren ve ekmeğinin peşinde olan asgari ücretle çalışan şoförlere yönelik baskılar olduğuna da dikkat çekerek, “Diyorlar ki ‘Size şirket kurdurdular mı?’ Yok. ‘Size para taşıttılar mı?’ Yok. ‘Hadi taşıttı de, sana şunu yapalım.’ ‘Abi nasıl yalan atayım.’ ‘Hadi biraz da seni içeri atayım.’ Bu zulmün sonu gelecek.” ifadesiyle durumu eleştirdi. Ayrıca, bir gazetecinin İmamoğlu’nun “İBB davasıyla tutuklanmam, ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle başlayan sürece yönelik gerçekleştirilmiş en büyük sabotajdır.” açıklamasını hatırlatması üzerine Özel, Türkiye’de mantıklı düşünen herkesin aynı düşüncede olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK GELECEĞİ ÜZERİNE VURGULAR

Özel, Türkiye’de bir “Terörsüz Türkiye” sürecinin yaşanacağını ve bu süreçte terör örgütünün silah bırakacağına dair bazı yasal düzenlemelerin yapılacağını belirtti. İmamoğlu’nun tutuklu arkadaşı bulunmadığını, ancak kendisinin bugün ziyaret ettiği tutukluların, yerel yönetimler hakkında çeşitli suçlamalarla haksız yere içeride tutulduğunu aktardı. “Türkiye’yi özgürleştirmeyi, zenginleştirmeyi, demokratikleştirmeyi, terörsüzleştirmeyi konuşacağımıza bunlara nefes tüketiyoruz.” sözleriyle durumu özetledi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU SORUSUNA CEVAP

Son olarak, bir gazetecinin Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP’den AK Parti’ye diğer isimlerin geçip geçmeyeceğine dair sorusuna yanıt veren Özel, Özlem Çerçioğlu’nun durumunun özel bir vaka olduğunu belirtti. Özel, burada bulunan insanların bir milim geri adım atmadığını, Çerçioğlu’nun mevcut durumunun çok farklı olduğunu dile getirerek, “Bize sorduğunda gözünün içine bakıp, ‘Korktuğun bir şey var mı?’ dedim. ‘Korkuyoruz tabii.’ diyor. ‘Peki hatan, kusurun var mı?’ ‘Yok başkanım’. ‘Yoksa arkandayım, korkma’ dedim. Ama o korktu gitti.” şeklinde konuştu.