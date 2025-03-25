Özgür Özel’in 2025 Boykot Listesi Açıklandı

MEDYA KURULUŞLARINI ELEŞTİRDİ

CHP’nin eleştirdiği medya kurumlarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yeterince haber yapmadığını ifade eden Özgür Özel, bu medya gruplarına bağlı markaların artık tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Özgür Özel’in boykot listesi ise 25 Mart 2025 itibarıyla hangi markaları kapsadığı konusunda merak uyandırdı.

BOYKOT İLAN EDİLEN MARKALAR

Daha önce Saraçhane’deki protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot etmekle tehdit eden Özgür Özel, bu kez boykot çağrısını yaparken firmaların isimlerini tek tek saydı. Özel’in açıkladığı boykot listesi için şu ifadeleri kullandı: “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim; her türlüsünü severim. Size de tavsiye ederim, hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!”

Ayrıca, “Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok…” şeklinde konuşarak D&R ve Idefix’e de eleştirilerini yöneltti.

ALINMAMASI GEREKEN ÜRÜNLER

Özel, devamında “İstiklal’de Demirören AVM var; karşı kaldırımdan geçin… Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa, o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın!” açıklamalarını yaptı. Gençlerin “Ülker, Ülker, Ülker” şeklinde talepte bulunduğunu belirten Özel, benzin istasyonları arasında tercih yapılmasını önerdi: “Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok!”

TRT’YE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Özgür Özel, gaz alımında Milengaz ve Likitgaz’ın tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. TRT’yi izlemenin önerilmediğini söyleyerek “TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” uyarısında bulunarak dikkat çekti. Turizm Bakanı hakkında ise eleştirisini sürdürdü: “Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” şeklindeki sözleriyle boykot çağrısını sürdürdü.