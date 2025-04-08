Özgür Özel’in Açıklamaları Tartışma Yarattı

CHP KURULTAYINDA TARTIŞMALARA NEDEN OLAN AÇIKLAMALAR

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan olarak seçilen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “cuntacı” ifadesini kullanarak tartışmalara yol açtı. Özel, “Erdoğan’a sesleniyorum, milletten oy alıp seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a değil, darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan’a sesleniyorum. Çık ve kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi, Amerika’nın icazetini alıp almadığını, gözümüzün içine baka baka söyle.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sözler, siyasette tansiyonu artırdı.

AK PARTİ’DEN TEPKİLER

Özel’in bu açıklamaları AK Parti kanadında hemen tepki gördü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte ‘CUNTA EŞİTTİR CHP’ yazar” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da “Cumhurbaşkanı’na ve seçilmiş hükümete yönelik bu hadsizlik, demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan ‘sorunlu’ bir zihniyetin tezahürüdür” diyerek Özel’i özür dilemeye çağırdı.

MHP’DEN DE TEPKİ GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Nisan Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, CHP lideri Özel’in sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, “Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, “Artık haddini bil!” diyerek sert bir dille tepki gösterdi. Fidan, “Cumhurbaşkanımız, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Özgür Özel’in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği tepki merak konusu oldu. CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında verdiği talimatları aktardı. Erdoğan, “Biz iktidar partisiyiz. Vakur şekilde olayı değerlendirmek, onların seviyesine düşmeden cevap vermek yakışır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, DEM’lilerin sokağa çıkmamasının olumlu olduğunu vurguladı ve protestoları desteklememenin değerli olduğunu belirtti. Erdoğan, terörsüz Türkiye konusunda da bazı talimatlar verdi. Özgür Özel’in cunta ifadesinin ardından AK Parti’de hukuki sürecin başlatılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi.