Özgür Özel’in Açıklamaları Toplumsal Huzuru Zedeler

AÇIKLAMALAR TOPLUMSAL HUZURU ZEDELEYEBİLİYOR

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Silivri ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların toplumsal huzurun zarar görmesine neden olabileceğini belirtti. Okandan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özel’in Türkiye’nin demokratik değerlerine saldırı düzenlediğini ifade etti.

DEMOKRATİK DEĞERLERİ HEDEF ALIYOR

Okandan, Özel’in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sarf ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı olduğunu vurguladı. “Özgür Özel’in bugün yapmış olduğu açıklamalar, ülkemizin demokratik değerlerini hedef alarak toplumsal huzuru zedelemeye yöneliktir. Silivri ziyaretinde dile getirdiği ifadeler ise gerçeklerden uzak, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir” dedi.

SİYASİ TARTIŞMALAR YAPICI OLMALIDIR

Okandan, demokrasi, hukuk ve milletin değerlerine zarar verecek herhangi bir söylemi kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi. “Şunu açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz: Demokrasiye, hukuka ve milletimizin değerlerine zarar verecek hiçbir söylemi asla kabul etmeyiz. Siyasi tartışmalar; provokasyon, iftira ve karalamadan uzak, yapıcı ve seviyeli bir üslupla yürütülmelidir” ifadeleriyle görüşlerini ifade etti.