Özgür Özel’in Bahçeli İddiası: Erdoğan Habersiz Mi?

GÜNDEM ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’a “Örgütü lağvet, TBMM’de DEM Parti grubunda konuş” çağrısı, siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. Basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında, Bahçeli’nin Öcalan ile ilgili açıklamalarının çok konuşulacak bir iddia olarak dikkat çektiğini aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu durumu öğrenmediğini öne sürdü.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI VE İDDİALAR

Özgür Özel, “İttifak ortakları arasında uyumsuzluk söz konusu” diyerek, Erdoğan’ın Bahçeli’ye yaptığı ziyarette sunduğu dosya hakkında da bilgi verdi. Bahçeli’nin konuşmasının, Güneydoğu’da düzenlenecek bir barış yemeğinden önce yapıldığını söyleyen Özel, bu durumun Erdoğan’ın habersiz olduğunu belirtti. “Odayı Tayyip Bey arıyor ve soruyor şahitlerinden dinledim; ‘Devlet Bey bir şeyler demiş bana onun kaydını yollayın.’ konuşmanın o ölçekte yapıldığından Tayyip Bey’in haberi olmadığını biliyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINI DEĞERLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına değinen Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına göre Erdoğan’ın ikinci döneminin başladığını söyledi. “Bu ikinci dönemde aday olabilmesi için seçimlerin sadece Meclis tarafından yenilenmesi durumunda aday olabiliyor ve son kez aday olabiliyor” dedi. Özel, Erdoğan’a beş yıllık bir sürenin olduğu ve bu süre içinde seçimleri yapması gerektiğini ifade ederek, “Aday olacak gücün kudretin cesaretin özgüvenin varsa gel bir sene içerisinde yapalım seçimleri” çağrısında bulundu.

CHP’NİN ADAY SORUNU YOK

Özgür Özel, CHP’nin kimseyi dışarıda bırakma niyetinde olmadığını ve parti olarak bir aday sorununun bulunmadığını belirtti. “Günü tarihi belli olmayan seçim için CHP’nin adayı olmaz” diyen Özel, “Aday kim sorusu uykularımı kaçırmıyor. Ben çok huzurlu uyuyorum” şeklinde ifade etti. Bu şekilde, CHP’nin yaklaşımının kişi odaklı değil, süreç odaklı olduğunu vurguladı.