Özgür Özel’in Boykot Çağrısına AK Parti Tepkisi

MEDYA KURULUŞLARINA YÖNELİK BOYKOT ÇAĞRISI

CHP lideri Özgür Özel’in konuşmasında, bazı medya kuruluşlarını hedef alarak “bu kuruluşların sahip olduğu markaları boykot edeceğiz” şeklindeki açıklaması yoğun bir tartışma yaratıyor. Özel’in bu ifadeleri sonrası, AK Parti kanadından gelen ilk tepki, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, Özel’in çağrısını “siyasal zorbalık” olarak tanımladı.

AK PARTİ’DEN SERT REAKSİYON

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de yaptığı mitingde belirli markalara yönelik boykot çağrısına, AK Parti’den sert bir cevap geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in açıklamalarını “siyasal zorbalık” olarak yorumladı ve şu ifadeleri kullandı: “Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir.”

Çelik, Özel’in kullandığı saldırgan dilin yalnızca kendisine zarar vereceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların bu yıkıcı ve zorba zihniyeti net bir şekilde gördüğünü ifade etti. CHP’nin iç meseleleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye yöneltilen saldırıların, sadece hedef saptırmaktan ibaret olduğunu vurguladı.