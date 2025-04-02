Özgür Özel’in Boykot Çağrısına Destek Genişliyor

CHP GENEL BAŞKANINDAN BOYKOT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde başlatılan “2 Nisan’da tüketim yapmıyoruz” kampanyasına birçok marka, işletme ve birey destek veriyor. Bu isimler arasında televizyon dünyasında tanınan Somer Şef de yer alıyor. “Somer Şef restoranını neden kapattı?” sorusu ise dikkatleri üzerine çekiyor.

SOMER ŞEF’İN RESTORANINI KAPATMA KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısının ardından 2 Nisan’da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaların yanı sıra “2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz” şeklinde genişletilen boykota Somer Sivrioğlu da destek verdi. MasterChef jüri üyesi olarak tanınan Sivrioğlu, sosyal medya hesabında restoranının 2 Nisan günü hizmet vermeyeceğini belirterek boykota duyduğu destekle ilgili bir paylaşım yaptı. Bu adımıyla, ekonomik etkinliklerin durdurulmasını hedefleyen eyleme katkıda bulunmayı amaçladığını gösterdi.

KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRAN KARAR

Boykot çağrısına destek veren diğer ünlü isimlerle birlikte, Sivrioğlu’nun bu kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik etkinlikleri engellemeye yönelik bu tür çağrılar hakkında “Nefret ve Ayrımcılık” ile “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattığını duyurdu.