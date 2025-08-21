Haberler

Özgür Özel’in CHP ile Oynadığı Hadsizlik

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında sert açıklamalarda bulundu. Çelik, “Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir” dedi. Bu sözlerinin ardından, “Organize kötülüklerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

SİYASİ NAVİGASYON PROBLEMİ

Çelik, Özgür Özel’in ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşadığını belirterek, “Özgür Özel Ak Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri AK Parti’mize söylemiş” dedi. Özel’in siyasi adresleri karıştırma konusunda büyük bir performansa sahip olduğunu dile getiren Çelik, CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları yanlışlıkla AK Parti için kullandığını aktardı.

Çelik, çok partili hayata geçişten bu yana demokrasi karşıtı “organize işler”in CHP’den sorulması gerektiğini vurguladı. “Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’nın adresi CHP’dir” diyen Çelik, milletin iradesini hedef alan “organize demokrasi düşmanlığı’nın” CHP politikası olarak markalaştığını ifade etti. Ayrıca, Özgür Özel yönetiminin, millet kaynaklarını “organize bir kötülükle” gasp edenlerin savunma merkezi haline geldiğini söyledi.





