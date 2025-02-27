Özgür Özel’in Erdoğan’a Verdiği Yanıt

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayağını denk al, yoksa denk getirmesini biliriz.” ifadesine yanıt verdi. Tartışmalar, Özel’in teğmenlerin ihracına itiraz eden komutana, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanları tarafından baskı yapıldığı yönünde yaptığı açıklamalarla başlamıştı. Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, “Çıkmış bize diyor ki ‘Ayağını denk al, yoksa biz denk aldırmasını biliriz.’ Ne yapacaksın, partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla tüfekle mi saldıracaksın?” şeklinde konuştu.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PARTİSİ

Özel, sözlerine devam ederek, “Beyefendi, ikimiz de birer koltukta oturuyoruz. Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur ve değerlidir ancak diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur. Onun koltuğudur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tank ve top korkusuyla mücadele etmeyen bir geçmişten geldiklerini vurgulayarak, “İlmekten, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan, tek başına yola çıkan bir memleketi kurtaran bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin genel başkanını ve bir üyesini de korkutamazsın, hodri meydan.” diye ekledi.