Özgür Özel’in Maltepe’deki Konuşmasından Satır Başları

HİÇBİR KORKUYA TESLİM OLMADIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından Maltepe’de düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Bayram arifesinde bir araya gelen yurttaşlara seslenen Özel, 19 Mart’ta yaşanan olayları bir ‘darabe girişimi’ olarak nitelendirdi ve “Korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık” ifadelerini kullandı. Konuşmasında adalet, demokrasi ve gençlik konularına vurgu yapan Özel, erken seçim talebini yineledi. İşte konuşmanın önemli noktaları…

SELAMLAŞMA VE BİRLEŞME MESAJI

Özel, konuşmasına geniş bir selamlamayla başladı. “19 Mart darbe girişimine karşı duranlara, sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara ve Türkiye ittifakının tüm renklerine merhaba.” Silivri, Edirne, Sincan ve Kandıra cezaevlerindeki siyasi tutuklulara da selam gönderdi ve “Çocuklar gülsün, gençler geleceğini Türkiye’de düşünsün diye buradasınız” diyerek topluluğun bir araya geliş amacını belirtti.

SOKAKLARA DÖNÜYORUZ

Mitingin zamanlaması hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Özel, “Bayram arifesinde ‘Meydan boş kalır’ dediler. Ama 19 Mart’ta sokağa çıkmayı yasaklayanlara inat, 23 Mart’ta milyonlar buraya koştu. Bu, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktığımızı gösterdi. Sokaklardayız, meydanlardayız” şeklinde konuştu. Katılımcıların bu kararlılığı ile tarihe geçtiğini vurguladı.

19 MART’I ‘DARBE GİRİŞİMİ’ OLARAK TANIMLADI

Özel, 19 Mart’ta gerçekleşen olayları şu sözlerle değerlendirdi: “Yurt dışından talimatla bir darbe planı hayata geçirildi. Milletin yetkisini kötüye kullanan bir avuç insan, Türkiye’nin cumhurbaşkanını siyaset dışı bırakmak için darbe girişiminde bulundu.” Bu girişimin halk tarafından püskürtüldüğünü belirten Özel, “Darbecileri siz yendiniz” diyerek dinleyicileriyle sıkı bir bağ kurdu.

CHP TARİHİ BAŞARIYI YAKALADI

Özel, 31 Mart seçimlerine atıfta bulunarak, “AK Parti 22 yıl sonra yenildi, CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı ve karşısına çıkan adayları üç kez yendi.” dedi. İmamoğlu’nun halkçı belediyecilik anlayışı sayesinde oy oranını yükselttiğini ifade eden Özel, bu durumun iktidarı rahatsız ettiğini ve “silkeleme” emri verildiğini öne sürdü.

ERKEN SEÇİM VE İMAMOĞLU’NA DESTEK

Özel, İmamoğlu’nun Erdoğan karşısında kazanabilecek bir aday olarak öne çıktığını belirterek, “Erdoğan karşısında açık farkla kazanacak isim olarak ortaya çıktı. Buna rağmen kumpaslar kuruldu” dedi. Erken seçim çağrısı yapan Özel, “Sandıklar kurulur, aday belirlenir” diyerek İmamoğlu’nun özgürlüğü için mücadele edeceklerini duyurdu.

GENÇLİK VE ÜNİVERSİTE VURGUSU

Gençlerin tepkilerine dikkat çeken Özel, “Üniversiteler ayağa kalktı. İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve diğerleri direndi. 15.5 milyon kişi sandıklara koştu.” diyerek gençlerin susturulamayacağını ifade etti. “Mücadelenin yeri sokaktır” şeklinde bir mesaj verdi.

İKTİDARA ELEŞTİLER VE İMZA KAMPANYASI

Özel, iktidarı demokrasiyi bir araç olarak kullanmakla suçladı: “Sandıkla gelip sandıkla gitmek istemiyorlar.” Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bazı kanallara yönelik kararlarını eleştiren Özel, özgür basına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Erdoğan’a hitaben, “Yasak dediniz, milyonlar toplandı. Sandığı yasakladınız, 15.5 milyon gitti” dedi. Özel, ertesi gün Trabzon’da İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

MİTİNGİN KATILIMI

Maltepe Mitngi, geniş bir katılım ile gerçekleşti. Özel, alanda 2.2 milyon kişi olduğunu iddia ederek bu sayıyı Erdoğan’a karşı bir meydan okuma olarak sundu. Konuşma, sosyal medyada da yankı buldu ve mitingin mesajları geniş bir kitleye ulaştı. Ekrem İmamoğlu’na destek veren Özel, “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla, özgür bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.