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Özgür Özel’in Mesajına Beklenmedik Tepki

ETKİNLİKTE BEKLENMEDİK TEPKİ

Demokrat Parti’nin İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirdiği etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği mesaj, beklenmedik bir tepki aldı. Alanı dolduran kalabalık, Özel’in mesajının okunması sırasında yuhalamalara başladı.

DURUMA MÜDAHALE

Tepkilerin artması üzerine sahnedeki kadın sunucu, kalabalığı sakinleştirmek için “Hayır kardeşlerim” ifadeleriyle duruma müdahale etmeye çalıştı. Etkinlik sırasında yaşanan bu olaylar, sosyal medyada da geniş bir yankı buldu.

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