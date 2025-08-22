Özgür Özel’in “Organize Kötülük” Açıklaması

ÇELİK’İN YANITI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında söylediği, “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” ifadesine yanıt verdi. Çelik, X hesabından paylaştığı mesajda şu açıklamaları yaptı: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel ciddi bir ‘siyasi navigasyon’ problemi yaşıyor. Özgür Özel, Ak Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söylemesi gereken sözleri Ak Parti’mize yöneltmiş. Siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları yanlış bir şekilde Ak Parti’miz için kullanıyor. Çok partili hayata geçtiğimiz günden beri demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den soruluyor. Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’ da CHP’nin adresidir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan ‘organize demokrasi düşmanlığı’, CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün Özgür Özel yönetimi, millete ait kaynakları ‘organize bir kötülükle’ gasp edenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP ile bilinen konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. Eğer ‘organize kötülükler’in nerede olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeter.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ‘imar rantı’ iddialarına dair şunları söyledi: “Yani buyursun açıklasın. Kuşadası falan birkaç şey söyledi. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın. Düne kadar ‘Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap’ dediği kişiye söz söylüyor. Bilgisi, belgesi olan her şeyi açıklayacak. Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış. Ne biliyorsa açıklasın. Bizim korkumuz yok. Bu parti korkusuzların partisi ama kendinden emin olmayanların, korkanların ve o korkuyla birlikte parti değiştirenlerin durumu Aydın’da meydan tetkik etti zaten. Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin. O meydana konuşma yapıyorum, konuşmam ‘Özlem istifa’ sloganlarıyla 1,5 saatte belki 50 kere kesildi. Arkada belediye binası, onu oturtanların hepsi onun istifasını istiyor. İğne atsan yere düşmeyecek Aydın tarihinin en büyük mitingi kendisine karşı yapılmış. O da Isparta’dan, Burdur’dan AK Parti ilçe yönetimlerini çağırıp belediyede ağırlıyor. Allah kimseyi onun düştüğü duruma düşürmesin.”